Al Ahli | primo gol di Ibanez in Arabia Saudita – VIDEO

(Di venerdì 18 agosto 2023) Rogerci ha messo poco per presentarsi al meglio nel campionato, l’ex Roma ha trovato ilgol con l’AlRogerci ha messo poco per presentarsi al meglio nel campionato, l’ex Roma ha trovato ilgol con l‘Al. Primeiro gol de Roger Ibañez pelo Alpic.twitter.com/TFWA8xZ5Ui— Raisa Simplicio (@simpraisa) August 17, 2023 L’argentino ha aperto le marcature della sfida contro l’Al Khaleej, poi finita per 3 a 1.

Il centrocampista polacco ha detto 'no' alla proposta dell' Al -: anche per motivi familiari, ... dopo il match contro il Frosinone ,impegno in A della nuova stagione dei campioni di ...Roger Ibanez trova ilgol con l' Al -alla seconda partita del campionato. L'ex difensore della Roma ha sbloccato il match, successivamente vinto per 3 - 1, sull' Al Khaleej . I verdebianchi si trovano così a ...Commenta perLa cessione di Merih Demiral all'Al -, permette cosi all'Atalanta di tornare con convinzione su Isak Hien (24), valutato 10 milioni dal Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

ll belga sbarca a Zingonia, giovedì 17 agosto sarà con i compagni al Gewiss per l’allenamento a porte aperte. L’Atalanta torna su Holm e Hien ...Dalla moschea per i calciatori al servizio di lavaggio delle auto: alla scoperta dei 'segreti' dei centri sportivi di Al-Ittihad e Al-Ahli ...