“Aiutateci” Stefano De Martino | la brutta notizia arriva all’improvviso È un suo caro amico a farlo sapere a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023) Brutte notizie perDe. Ad annunciare che c’è qualcosa di davvero pensate che bolle in pentola, è un suoche scrive pubblicamente nella speranza di evitare “il disastro”. Ma andiamo con ordine, altrimenti si rischia di non capirci nulla. In questo periodo l’ex ballerino di Amici è sui rotocalchi per le presunte corna messe a Belen e il conseguente addio tra i due. Ogni giorno da questo punto di vista escono dei particolari succosi che tuttavia non sono mai confermati dai diretti interessati, men che mai daDeche conferma ancora una volta di essere lontano dal gossip. >> “Il figlio parla di Belen…”.De, scoppia il caso sul video con Santiago Ma stavolta le ...