Un maggior impegno sul recupero di imposte evase che in tre anni, tra il 2022 e il 2025, dovrà portare nelle casse dello Stato 2,8 miliardi diin più.E' l'impegno contenuto nella Convenzione triennale tra il Mef e l'Agenzia delleche individua gli obiettivi qualitativi e quantitativi che dovrà raggiungere l'Agenzia dellenegli anni ...... hotel, viaggi' 'Questa Coppa del Mondo ha generato oltre 570 milioni di dollari di. Quindi,... L'per Infantino è quello di creare più competizioni femminili, ottenendo il supporto ...

Ag.Entrate, 'obiettivo 2,8 miliardi in più da lotta a evasione' - Ultima ... Agenzia ANSA

Un maggior impegno sul recupero di imposte evase che in tre anni, tra il 2022 e il 2025, dovrà portare nelle casse dello Stato 2,8 miliardi di entrate in più. (ANSA) ...Un maggior impegno sul recupero di imposte evase che in tre anni, tra il 2022 e il 2025, dovrà portare nelle casse dello Stato 2,8 miliardi di entrate in più. (ANSA) ...