AEW | Risalgono gli ascolti di Dynamite | #1 nel key demo del mercoledì sera

(Di venerdì 18 agosto 2023) Secondo il sempre puntuale report di Wrestlenomics, sono in leggero aumento i dati d’ascolto di, con una media di 874.000 spettatori rispetto agli 846.000 di sette giorni prima. Leggero, ovviamente, anche l’aumento nel key, che si attesta a 0.32 contro gli 0.29 dello scorso episodio. Nonostante non siano numeri folli,si è classificato al #1 posto per quanto concerne la fascia 18-49 (la più importante per le televisioni), battendo la concorrenza del. AEWlast night on TBS:874,000 viewersP18-49 rating: 0.32#1 on cable in P18-49 for Wednesday pic.twitter.com/AHkFaOf2k1— Wrestlenomics (@wrestlenomics) August 17, 2023