AEW | Cash Wheeler rischia o no di saltare All In per i guai legali?

(Di venerdì 18 agosto 2023) Oltre al dispiacere per le vicendevenute fuori oggi che riguardano le accuse di aggressione a mano armata da parte di, i fan europei della AEW hanno un motivo in più per preoccuparsi. Queste notizie, infatti, arrivano a poco più di una settimana dall’attesissimo All In, lo spettacolo della AEW che si terrà a Wembley il 27 agosto e che ha battuto ogni record di biglietti venduti in Europa. Il viaggio a Londra è salvo? A venire incontro ai fan preoccupati ci pensa una notizia di PWInsider che riporta che anon è stato chiesto di consegnare il passaporto, e non gli è stata imposta alcuna restrizione di viaggio internazionale. Non essendo stato condannato per un crimine, al momento nulla impedisce adi recarsi a Londra per All In, e la AEW non ha annunciato alcun ...

After being arrested on one count of aggravated assault with a firearm, the AEW tag-team champion appeared in court to address the allegations ...Pro wrestler Daniel Wheeler, who wrestles as Cash Wheeler in tag team FTR for All Elite Wrestling, has been charged in Orlando, Florida, with aggravated assault with a firearm, TheWrap confirmed ...