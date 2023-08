Adesso il Napoli fa paura | arriva un altro centrocampista!

(Di venerdì 18 agosto 2023) Alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A è ancora illa favorita alla vittoria dello scudetto. La rivale numero uno sembra il Milan di Stefano Pioli dopo i tanti arrivi dalla sessione estiva. Si candida ad un ruolo da protagonista anche la Roma di Mourinho, dubbi sulla competitività di Inter e Juventus. La sessione estiva per ilsi è aperta con la cessione di Kim al Bayern Monaco e gli arrivi di due calciatori molto interessanti: il difensore Natan e il centrocampista Cajuste. Il presidente De Laurentiis ha deciso di regalare all’allenatore Rudi Garcia anche uncentrocampista e il nome è quello di Gabriel Veiga. Foto di Robert Ghement / AnsaIl club campione d’Italia ha infatti trovato l’accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo. Il costo dell’operazione per il ...

La SSC Napoli è protagonista del nuovo numero di GQ Italia. La rivista mette gli azzurri in prima pagina e titola: 'Perché il Napoli è la squadra da battere', proponendo alcune interviste ad alcuni dei protagonisti della squadra: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Andrè-Frank Zambo Anguissa e Alex Meret. L'attesa è finita, il pallone torna a rotolare. Settantasei giorni fa la grande e meravigliosa festa Scudetto del Napoli è tempo di ricominciare. Tutti a caccia del Napoli che nel frattempo è diventato di Rudi Garcia, ma che - eccetto Kim - ha tenuto tutti i suoi attori principali. E sta aggiungendo pezzi...

Il Napoli continua la propria campagna acquisti e prepara un colpo in attacco: si attende una cessione per sbloccare l'affare ...L'Arabia Saudita ha fatto gola a molti e sta iniziando a preoccupare ma c'è anche chi dice no: il big resta in Serie A.