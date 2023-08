... quelli stessi che hanno fatto campagna elettorale sul taglio delle accise,elogiano le ...dal ministro dell'economia Giorgetti alla Lagarde subito dopo la pubblicazione in Gazzettadel ...Come raccontato nelle storie Instagram sul suo profilo, Elettra è infatti stata fermata ... mi sono bloccata il collo prima in macchina, ho fatto venire i paramedici eho preso delle ...Tuttavia,, il nome di Maria sarebbe escluso e si starebbe optando per un'altra conduttrice ... dato che non c'è ancora nessuna notiziaa riguardo. Per quanto riguarda la nuova versione ...

Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale ilGiornale.it

Ci siamo, Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'accordo tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, era già stato raggiunto da giorni.La notizia era nell'aria ma adesso è arrivata l'ufficialità direttamente dalla FIGC. Con un comunicato stampa, l'organo ha reso noto l'ingaggio di Luciano Spalletti ...