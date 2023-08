“Addio chef” Trovato morto in casa | 34 anni | tra i suoi clienti attori e vip Mistero sulle cause

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023)Riccardo Zebro, talentuosodaa New York che ha contribuito a far conoscere ed apprezzare la cucina italiana nella Grande Mela. Zebro, 34, è statoinma a quanto si apprende al momento non ci sarebbero indagini in corso e la famiglia ha avviato le pratiche per il rientro della salma in Italia. Scrive SkyTg 24 come: “Nella ristorazione era entrato da giovanissimo, partendo dall’hotel Sheraton Diana Majestic in Porta Venezia, a Milano”. >“C’è anche il campione olimpico”. GF Vip, Alfonso Signorini è riuscito nell’impresa: ha il sì dello sportivo del momento “Aveva cominciato come commis di cucina fino ad arrivare al ruolo di capopartita nella brigata di ...