Addio al colpo | il Napoli ormai è rassegnato

(Di venerdì 18 agosto 2023) Mercato alle battute finali per il. Gli azzurri diconoalin entrata: le possibilità sono ridotte all’osso Ilè a lavoro in questi giorni a Castel Volturno, per prepararsi al meglio al debutto di Frosinone contro i ciociari. Garcia è allo studio della formazione migliore in vista della sfida: necessario sarà partire subito col piede giusto e riprendere il cammino interrottosi lo scorso giugno con la conquista del tricolore. Che, al netto di tutto, resta da difendere e se possibile rivincere. L’obiettivo di società e tifosi è unanime. Tutto èquasi pronto e la sfida sta per cominciare. Nel mentre però impazza il mercato. Il, con la permanenza di Osimhen, ha comunque mantenuto alta l’asticella. Natan e Cajuste sono i rinforzi ...

... basta dilettantismo' Le ragioni dell'di Mancini, i collaboratori sostituiti da ex juventini ...la familiarità con la quale ero solito guardare l'ormai ex tecnico della Nazionale s'è di...Lazio, calciomercato importante dopo l'a Milinkovic . Calciomercato Lazio, Lloris e Bonucci ancora sul taccuino . Lazio si tenta ilSamardzic . Lazio - Samardzic, il piano di Lotito . ...... con un contratto in scadenza fra soltanto 10 mesi vuole direal Bayern Monaco cambiando, tra ...da parte dell'Inter che ha fissato in 20 milioni più bonus il tetto massimo di spesa per il...

Juve addio, colpo Bonucci in Serie A: è tutto pronto Calciomercatotv.it

La Virtus Francavilla si rinforza in attacco, dopo l'addio di Patierno è pronto un colpo in entrata per i pugliesi. Secondo quanto riferito da Antenna Sud, il club pugliese sta chiudendo ...L’addio della conduttrice – insieme a quello di Belén Rodríguez – è stato indubbiamente tra i più chiacchierati di questa vivace estate di telemercato ma, stando a quanto riportato dal settimanale ...