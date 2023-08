(Di venerdì 18 agosto 2023) Lecontinuano a morire, purtroppo, prevalentemente in famiglia e la conferma arriva dai dati diffusi dal ministero dell’Interno.oltre 40 anni che si scrivono leggi in tema di contrasto alla violenza di genere, ma ancoraviene uccisa una donna ogni tre giorni. Nel74 le, 59 in famiglia. Secondo i dati del report settimanale del Viminale, al 13 agostostati registrati 205 omicidi, con 74 vittime, di cui 59in ambito familiare/affettivo – erano 68 un anno fa. Di queste, 36 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner, su un totale di 40 personedal partner o ex. Da ultimo il femminicidio di Celine Frei Matzohl, una giovane ragazza ...

Ad oggi sono 74 le donne uccise nel 2023: serve formazione e una legge sull’educazione affettiva Il Fatto Quotidiano

