Acqua | è allarme nel mondo | spunta data in cui potrebbe esaurirsi

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023), scatta l’nel: tanto è vero chelain cui l’elementi principaleandare adCresce sempre di più la preoccupazione. E nonessere altrimenti visto che, a quanto pare, l’rischia davvero di. Tanto è vero cheanche lain cui siverificare tutto questo. A scriverlo ci ha pensato direttamente il noto quotidiano americano “Washington Post“. “Entro il 2050 un altro miliardo di persone vivrà in aree aride e regioni ad elevato stress idrico”. Il tutto arriva dopo che sono stati emanati i dati da parte di uno studio che porta la firma del ‘World Resources Institute‘. Per chi non lo ...