Acerbi lavora ad Appiano Gentile | no Inter-Monza Il rientro? ? Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Francescooggi hato adda solo per recuperare dal suo infortunio. Salterà sicuramenteAL LAVORO ?al lavoro ad. L’unico indisponibile per il match tra. Al suo posto pronto Stefan de Vrij. Come racconta Andrea Paventi, in collegamento daper Sky Sport 24, il difensore cercherà di recuperare per la sfida contro il Cagliari alla seconda giornata.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...