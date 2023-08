Accoltella il vicino dopo una lite. "Gli davano fastidio i cani"

Ha accoltellato undopo un diverbio perché i cani del ferito disturbavano. L'aggressore, 60enne, con precedenti per spaccio di droga, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti ad offendere, è stato ...Ha accoltellato undopo un diverbio perchè i cani del ferito disturbavano. L'aggressore, 60enne, con precedenti per spaccio di droga, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti ad offendere, è stato ...commenta Ha accoltellato una Monza, dopo un diverbio perché i cani del ferito disturbavano. L'aggressore, 60enne, con precedenti per spaccio di droga, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti a offendere, è ...

Accoltella il vicino di casa perché i suoi cani lo disturbano: arrestato ... Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un sessantenne, con precedenti di minacce, furto e spaccio di droga, avrebbe accoltellato un vicino sulle scale del condominio durante un litigio. La vittima è stata trasportata in ospedale ...