Abodi | «Arabia Saudita? La FIFA deve far valere le sue regole»

Le parole dia Sky Sport: 'Saudita Non credo che la risposta possa essere nazionale, ma a mio avviso deve essere internazionale, facendo valere da parte delle Fifa delle regole che ...Probabilmente l'Saudita ha qualcosa di più, ha una strategia geopolitica. Bisogna rispondere ... "Il nostro campionato ha perso qualche campione - ha concluso- ma non credo subira' ...Lo dice Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, ai microfoni di Sky Sport, in merito all'enorme flusso di denaro dall'Saudita che ha destabilizzato il mercato estivo del calcio. '...

Abodi, Arabia Serve risposta internazionale Agenzia ANSA

«Non credo che questo sia il rischio. Lo spazio che avete dedicato nei giorni scorsi allo sviluppo del calcio - e non solo - in Arabia Saudita devono comunque spingerci a svegliarci. Dobbiamo ...Per il ministro, il Paese saudita «ha una strategia politica» ma «la serie A non avrà contraccolpi». Bisogna «migliorare il prodotto» con «regole per l’equilibrio competitivo». «Non credo che la ...