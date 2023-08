A settembre tolgo il tappo e | Lucarelli pungente Chi trema

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ballando con le stelle è da sempre una delle trasmissioni televisive più amate e più seguite. Forse per la capacità di Milly Carlucci di scegliere concorrenti frizzanti o forse per il desiderio dei telespettatori di vedere come se la cavano in pista i vip inesperti. Proprio per questo motivo, grande è l'attesa per la prossima edizione del programma del sabato sera di Rai 1. Uno dei quesiti circolati con più insistenza riguarda la temutissima giuria. La padrona di casa ha annunciato che "verrà messa in discussione", ma non ha fatto i nomi di chi si posizionerà dietro al bancone. Ora arriva l'intervento di Selvaggiache, stanca delle numerose indiscrezioni, a suo parere anche infondate, ha anticipato che afarà chiarezza lei stessa sul suo conto.sarà un mese cruciale per la scelta del cast di ...