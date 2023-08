A scuola è ancora emergenza precari | a settembre si torna in classe con 200mila supplenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 18 agosto 2023), è: nonostante le assunzioni annunciate dal Governo solo qualche settimana fa, daci sarannosupplenze. Tuttavia, c’è chi rifiuta perché le spese da sostenere sono troppe alte. Lacontinua ad essere ina causa dellaetà. Questo nonostante qualche settimana fa il Governo ha ufficializzato assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2023-2024, di oltre 50mila docenti, di cui 18mila di sostegno, e altre figure scolastiche, per un totale di 62mila posti di lavoro La Flc Cgil, sia per i docenti sia per il personale Ata, ha annunciato che non verranno coperti tutti i posto vacanti. “La certezza – evidenzia Gianna Fracassi, segretaria generale ...