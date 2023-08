A Mondragone la politica è racchiusa nei teatrini quotidiani tra il Sindaco e Fratelli d’Italia

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 18 agosto 2023). Il teatro (o teatrino) dellalocale ha in cartellone il solito esibizionista, ossessionato dalla necessità di marcare il territorio provinciale (come fanno i cani con la propria pipì) e le schermaglie quasi quotidiane tra il“civico e bello” Lavanga e il leader della destra locale, Antonio Belli. Con quest’ultimo che vince sistematicamente ai punti, quando non addirittura per kappaò, viste le condizioni di degrado, disordine e insicurezza in cui versa la città. Abbiamo chiesto informazioni sul PNRR (temendo che il nostro Ente avesse praticamente “bucato” gran parte degli avvisi) e ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. E abbiamo pubblicamente fatto istanza anche per conoscere come e chi gestirà quest’anno le due più importanti strutture sportive della città: il Palazzetto dello Sport e il Campo sportivo ...