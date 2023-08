«A Frosinone è complicata per gli azzurri | il Frosinone è stato il Napoli della Serie B»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore (tra le altre) del: «Ilha ancora molto margine di vantaggio sulle altre, per me resta assolutamente favorito. Soprattutto se riesce a trattenere Osimhen sino alla fine del mercato. Ora hanno preso un altro grande allenatore, Garcia avrà l’intelligenza di non stravolgere la super squadra dello scorso anno. Spalletti èbravissimo nell’esaltare giocatori che non erano così forti prima del campionato vinto. Ha tirato fuori il meglio da ognuno. Anche Garcia dovrà fare lo stesso e al medesimo tempo tenere alta la fame dei suoi. Il calo inconscio è sempre un pericolo da tenere in conto. Questo è un lavoro che parte da lontano e che può portare frutti molto interessanti anche in Champions ...