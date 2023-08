20 attori under 30 pronti a divenire grandi star

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Quali sono i talenti in crescita tra gli30? Se tralasciamo i nepo-baby (come Maya Hawke o Lily-Rose Depp), gli enfant prodige (come Elle Fanning), le icone generazionali acclamate (come Timothée Chalamet) e le risingche hanno già avuto il battesimo di una nomination all'Oscar (come Paul Mescal), sono quelli che seguono i principali candidati a volto della nuova Hollywood. Stiamo parlando di venti interpreti30 con carriere molto diverse ma da tenere assolutamente d’occhio. Alcuni hanno preso parte a serie di grido, altri sono diventati famosi per un cinecomic e c’è chi sta per diventare unaa tutti gli effetti. Sono cresciuti in fretta per via della pandemia e ora non intendono perdersi neppure un secondo davanti alla macchina da presa. Grazie ai social, hanno una ...