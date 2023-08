17 Agosto 2023 – Usa | licenziata perchè bianca da Starbucks ottiene maxi risarcimento

(Di venerdì 18 agosto 2023) Negli Stati Uniti una corte del New Jersey ha ordinato adi pagare altri 2,7 milioni di dollari di danni collaterali a una ex dipendente, la cinquantaduenne Shannon Phillips, che aveva accusato la compagnia di averlae aveva già vinto una causa milionaria (25,6 milioni di dollari). Un drone marino delle forze armate ucraine ha cercato di attaccare due navi da guerra della flotta del Mar Nero a sud-ovest di Sebastopoli, ma è stato distrutto dalle loro armi standard . Le forti piogge in Argentina hanno causato allagamenti nella provincia di Buenos Aires e voli cancellati. Si tratta del record di precipitazioni per il mese dinegli ultimi 60 anni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev sta lavorando all’organizzazione di un Forum delle ...

... dimostrando la sua abilità con una frusta ! Successivo Fiction & Soap Sei Sorelle anticipazioni martedì 29Niccolo Maggesi - 28Terra Amara anticipazioni martedì 29...Nuova puntata della soap Un posto al sole : l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 29. Eugenio parla a Raffaele delle indagini su Sabbiese e delle minacce a Damiano . Invece Clara rimane di stucco per le parole di Rosa , che ha mentito alla Polizia. Raffaele e ...Ilè stato un anno molto difficile per addetti ai lavori e investitori. Molti, anzi moltissimi si ... Cosa attendere dopo il ribasso da inizioe il rimbalzo degli ultimi giorni La tendenza ...

Forti temporali in arrivo: le regioni più a rischio domenica e lunedì Today.it

Venerdì 25 Agosto, in tarda serata, la Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, è stata allertata per un uomo precipitato dal Belvedere, ...L’intrattenimento serale conterà ancora sull’iniziativa a cura di Libri al Mare “Fiabe da Colorare in riva al mare”, spazio dedicato alla lettura e al disegno per i più piccoli con la giornalista ...