(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Ci aspettiamo che la prossima legge di bilancio preveda risorse adeguate per il contrasto alla violenza sessuale: occorrono fondi, se non sarà così saliremo sulle barricate. Occorre dare soldi ai centri antiviolenza e finanziare l'applicazione delle norme contro la violenza alle donne, e dare una adeguata formazione alle forze dell'ordine e alla magistratura. Se così non sarà l'Italia rischia una pericolosa deriva anche perché il cancro della violenza degli uomini è molto radicato anche tra i giovani maschi che 'percepiscono' il corpo femminile di per sé a disposizione del piacere maschile". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella.