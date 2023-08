' 007 Usa | controffensiva Kiev non raggiungerà obiettivi'

L'intelligence statunitense stima che la controffensiva dell'Ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, la città chiave del sud - est del Paese. Lo riferiscono al Washington Post fonti anonime al ...L'intelligence statunitense stima che le truppe ucraine non riusciranno ad arrivare a Melitopol, città chiave del Sud - Est del Paese per bloccare il corridoio terrestre che collega la Russia alla ...Secondo gli, Kiev non riuscirà a tagliare a Mosca il collegamento via terra con la Crimea. Biden autorizzano Danimarca e Olanda alla consegna dei caccia L'intelligence communityritiene che la ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 541. La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca. Lo spazio aereo sopra lo scalo di Vnukovo è stato chiuso. Intanto i battaglione Azov t ...