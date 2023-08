Ziliani | “Gravina ignora le regole | ma i media attaccano solo ADL Rispondete a queste domande”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 agosto 2023)pone 27che mettono in luce le contraddizioni nel caso Spalletti: la FIGC non rispetta le, mail Napoli viene criticato. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Paolointerviene sulla spinosa vicenda che vede contrapposti il Napoli e la FIGC per il caso Spalletti. Il giornalista pone 27che mettono in evidenza le contraddizioni della Federcalcio. Nonostante il Napoli si sia comportato con correttezza e disponibilità, è finito nel mirino della critica. Mentre la FIGC, pronta ad assumere Spalletti senza pagare la clausola concordata col club, non viene messa in discussione.sottolinea come la Federazione dovrebbe salvaguardare i diritti dei suoi affiliati, e non contrapporsi ad essi. Invece nel caso Spalletti sembra violare le stesse ...