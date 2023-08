Zenvo - 1.850 CV per la nuova Aurora

(Di giovedì 17 agosto 2023) La danesecompie un passo epocale. Dopo aver prodotto in piccola serie la ST1 e le sue derivate per 13 anni, i tecnici della Casa hanno infatti sviluppato la, un'inedita hypercar che debutta alla Monterey Car Week nelle due varianti Tur e Agil: la prima è una Gran Turismo, mentre la seconda è votata alla guida in pista. Laprodurrà 50 esemplari di ciascuna variante con prezzi a partire da 2,59 milioni di euro. Fino a 1.850 CV e 450 km/h. Laè stata progettata intorno al suo complesso powertrain ibrido sviluppato in collaborazione con la Mahle. In posizione centrale è montato un V12 di 6.6 litri con quattro turbine a geometria variabile installate al centro della V: erogag 1.250 CV, può toccare quota 9.800 giri ed è abbinato a un cambio automatico sette marce. La parte ibrida è diversa in base ...

La nuova Zenvo Aurora celebra un veicolo esclusivo e pregiatissimo. La casa danese si è davvero superata questa volta.The coming Zenvo Aurora will run with a quad-turbo 6.6 V12 hybrid powertrain, Making 1,824 hp, the all-whee-drive scorcher debuts August 18 at The Quail. Monterey Car Week — quite possibly the biggest ...