' Zaniolo va all' Aston Villa | già fatte le visite mediche'

(Di giovedì 17 agosto 2023) BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Nicològiocherà in Premier League . Stando a quanto riportato dal Birmingham Mail , l'ex Roma sta per approdare alla corte di Unai Emery all'. Sempre ...

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Nicològiocherà in Premier League . Stando a quanto riportato dal Birmingham Mail , l'ex Roma sta per approdare alla corte di Unai Emery'Aston Villa . Sempre secondo il portale inglese, il 24enne ...Tutto fatto per Nicolò' Aston Villa . Stando al 'Birmingham Mail' , il 24enne italiano si sarebbe già sottoposto alle visite mediche e dopo un lungo stop per infortunio, lascerà dunque il Galatasaray. Lo stesso ......cosa ha cambiato nuovamente la situazione Dopo aver capito di essere la seconda scelta di, ... il 21 agosto alle 19.30 grande presentazione della squadra'Arena! Ingresso libero! Ufficiale: ...

Zaniolo all'Aston Villa, la Roma spinge per Zapata Agenzia ANSA

Secondo quanto riportato dai media inglesi, manca solo l'ufficialità per l'ex Roma in Premier League: tutti i dettagli ...Il 24enne centrocampista italiano si sarebbe già sottoposto alle visite mediche e ritroverà come dirigente Monchi che nel 2018 lo portò alla Roma ...