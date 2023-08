WWE | Dakota Kai ci aggiorna sullo stato del suo infortunio e non sono buone notizie

(Di giovedì 17 agosto 2023) Mentre le Damage CTRL gongolano ancora per la vittoria del titolo del mondo da parte di Iyo Sky, si è rivista in tv la terza parte del team,Kai , che si è unita alle due per festeggiare il successo. Questo ha portato alcuni a chiedersi se la Kai fosse pronta a tornare all’attività agonistica, soprattutto dopo la sua apparizione a SmackDown.Kai è vicina al ritorno sul ring della WWE? Parlando sul suo canale Twitch,Kai ha spiegato la situazione e non ha avutoper i fan che la rivorrebbero vedere tornare presto in azione: “C’èun malinteso sulla mia presenza a SmackDown. Nonguarita. Probabilmente noterete che non vengo coinvolta in nulla che richieda ‘attività fisica’. Mettiamola così. Mi mancano ancora poco ...

