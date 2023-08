WTA Cincinnati 2023 | tutto facile per Swiatek Sabalenka soffre | bene Gauff Avanti Paolini | si ferma Trevisan

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si sono delineati gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 die prosegue il cammino di un’ottima Jasmine. La tennista toscana ha dominato contro la spagnola Cristina Bucsa, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Adesso perci sarà una sfida davvero complicata contro la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero quattro, che ha superato in rimonta la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-7 6-2 6-4., mentre sil’avventura di Martina. Una prestazione comunque di ottimo livello quella dell’azzurra, che ha impensierito Jessica Pegula, fresca vincitrice del torneo di Montreal. La statunitense, numero tre del seeding, si è imposta in rimonta per 6-7 6-2 6-3 dopo oltre due ore ...