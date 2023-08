Wta Cincinnati 2023 | Rybakina si ritira nel secondo set | Jasmine Paolini ai quarti di finale

Sia a Montreal cheho sempre faticato anche se nel 2019 - ero giovanissima - giocai un ...gli Us Open ed è bello sapere che sono una delle migliori tenniste fisicamente nel circuito. ...- Al1000 in Ohio Jasmine Paolini ha sconfitto la spagnola Bucsa con il punteggio di 6 - 1 6 - 3. Agli ottavi di finale incontrera' la Kazaka Rybakina, testa di serie n.4 del tabellone ...Facile Gauff: doppio 6 - 2 sull'egiziana Sherif Notte d'incontri asul fronte femminile ... quella con Jessica Pegula , numero 3 del ranking, in un match che vede comunque un equilibrio ...

WTA Cincinnati: Swiatek tritatutto, bene Vondrousova. Venus regge un set, fuori Kvitova Ubitennis

Dopo il ko di Sonego, Sinner e Musetti, in campo per l'Italia Jasmin Paolini. Alcaraz e Novak Djokovic tra i big ...Lo scontro tra qualificate andato in scena al Western & Southern Open, torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (USA), ha premiato l'azzurra Jasmine Paolini, che ha schiantato l'ibe ...