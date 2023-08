Wta Cincinnati 2023 | fuori la campionessa uscente Garcia Brillano le ceche | in quattro agli ottavi di finale

(Di giovedì 17 agosto 2023) Poche sorprese nel secondo turno del WTA 1000 di, ad esclusione della sconfitta dellaCaroline. La testa di serie numero sei del tabellone si è arresa con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 da Sloane Stephens, ma considerate le difficoltà incontrate dalla transalpina in questa sua annataviene difficilmente considerarlo un vero e proprio upset, a maggior ragione contro una tennista in grado sempre di poter esprimersi su ottimi livelli sui campi veloci nordamericani. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Iga Swiatek la scorsa settimana dovette faticare tre set per avere l meglio su Danielle Collins, mentre questa volta decide di voler fare le cose di fretta: 6-1 6-0 e accesso in, dove sfiderà la promessa cinese Qinwen Zheng. La vincitrice ...

Jasmine Paolini affronterà Elena Rybakina al terzo turno del1000 di2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Un gran periodo per la nostra Jasmine, che ottiene per la seconda settimana consecutiva l'accesso agli ottavi di finale di un ...La 27enne toscana affronterà ora la n.4 al mondo RybakinaBucsa 6 - 1 6 - 3 Continua il percorso netto di Jasmine Paolini a. L'azzurra accede agli ottavi senza aver mai perso un set: partendo dalle qualificazioni e concedendo solo sette game in ...

Tennis | WTA | Giornata piuttosto piena di avvenimenti di mercoledì, al WTA 1000 di Cincinnati, dove tutte le big sono scese in campo raggruppate nei rispettivi secondi ...Lo scontro tra qualificate andato in scena al Western & Southern Open, torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (USA), ha premiato l’azzurra Jasmine Paolini, che ha schiantato l’ibe ...