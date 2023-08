Wta 1000 Cincinnati 2023 | Paolini ‘on fire’ | batte facilmente anche Bucsa e accede agli ottavi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Jasminebrilla in quel di, dove nel WTAin corso di svolgimentocon facilità Cristinae avanza indi finale. Dopo l’altra netta vittoria ai danni di Marta Kostyuk, l’allieva di Renzo Furlan ha sfruttato al meglio l’accoppiamento con la qualificata spagnola, che all’esordio invece aveva estromesso dal torneo l’ex top-10 Belinda Bencic. L’azzurra si è imposta con lo score di 6-1 6-3 e dopo Montreal si ripetein Ohio, conuna classifica che inizia a farsi interessante: Jasmine è virtualmente n°39 del ranking mondiale ed entrerebbe in questo momento per la prima volta in carrier tra le top-40. Al round successivo dovrà vedersela contro Elena Rybakina, che in rimonta è riuscita ad avere la meglio su ...

Jasmine Paolini affronterà Elena Rybakina al terzo turno deldi Cincinnati 2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Un gran periodo per la nostra Jasmine, che ottiene per la seconda settimana consecutiva l'accesso agli ottavi di finale di un ...Jasmine Paolini affronterà Cristina Bucsa al secondo turno deldi Cincinnati 2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Una bella occasione per Jasmine, che si troverà ad affrontare non - come da pronostico - l'ex top 10 Belinda Bencic - bensì un'...Dopo due ore e mezza di partita, sul centrale di Cincinnati va avanti la numero 3 al Mondo, Jessica Pegula. La tennista statunitense passa su una grandissima Martina Trevisan che ha giocato fino alla ...

Una giornata che non ha sorriso all'Italia, con Musetti, Trevisan e Sonego sconfitti nelle gare della giornata. Giornata da dimenticare per l'Italia in America… Leggi ...Tennis | WTA | Giornata piuttosto piena di avvenimenti di mercoledì, al WTA 1000 di Cincinnati, dove tutte le big sono scese in campo raggruppate nei rispettivi secondi ...