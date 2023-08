Wolfkin di Jacques Molitor | affascinante fantasy horror sull’amore incondizionato Clip in esclusiva

Leggi su funweek

(Di giovedì 17 agosto 2023) Arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 24 agostodi, di cui vi mostriamo unain. Elegante edel regista lussemburghese, il film verrà distribuito da Satine Noir, il label di Satine Film dedicato ai film di genere. Un film, come spiega il regista nel pressbook. “Ho sempre desiderato realizzare un film, che per me rappresenta il genere per eccellenza attraverso cui esprimere idee personali o politiche. – Spiegaparlando delle origini del film – In effetti, le origini dirisalgono a una situazione che mi ha toccato personalmente. Anni fa, ...