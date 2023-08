Mattiasi ferma ai quarti al "National Bank Challenger", torneo Challenger 75 sul duro con un montepremi di 80.000 dollari. Nel suo primo quarto di finale Challenger, è stato sconfitto 63 ...Mattiasi ferma ai quarti al "National Bank Challenger", torneo Challenger 75 sul duro con un montepremi di 80.000 dollari. Nel suo primo quarto di finale Challenger, è stato sconfitto 63 ...

Winnipeg, Bellucci si ferma ai quarti contro Riedl Tiscali

Mattia Bellucci si ferma ai quarti al 'Winnipeg National Bank Challenger', torneo Challenger 75 sul duro con un montepremi di 80.000 dollari. Nel ...Fresh off a historic first round win at the National Bank Open just one week ago, Montreal native Gabriel Diallo continues his ascension in the tennis world at the Winnipeg National Bank Challenger ...