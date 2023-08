West Nile | in Italia 94 casi e 3 morti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - Salgono a 94, in, iconfermati di infezione daVirus (Wnv) nell’uomo dall’inizio di maggio.che sono quasi raddoppiati in una settimana: erano 55 nel precedente bollettino del 10 agosto. Tra iconfermati, sono stati notificati 3 dece

Roma, 17 ago. - Salgono a 94, in Italia, i casi confermati di infezione daVirus (Wnv) nell'uomo dall'inizio di maggio. Casi che sono quasi raddoppiati in una settimana: erano 55 nel precedente bollettino del 10 agosto. Tra i casi confermati, sono stati notificati ...La Asl di Sassari rassicura: "Situazione sotto controllo" Di: Redazione Sardegna Live L a positività al virus della, ossia la febbre del Nilo, è stata confermata dal centro nazionale di Teramo (Cesme), nell'esemplare di cornacchia grigia ritrovata nei giorni scorsi a Montisciu Mannu, nelle campagne di ...Valledoria. Positivià al virus dellaconfermata in un esemplare di cornacchia grigia nel comune di Valledoria.

