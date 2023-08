Vuelta a Espana 2023 | calendario e programma delle tappe | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ile ilcompleto della, il terzo e ultimo Grande Giro che si disputa quest’anno da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre. Grande attesa per tre settimane di corsa che vedono tra i protagonisti più accreditati corridori del calibro di Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. I primi due sono rispettivamente i vincitori del Giro e del Tour di quest’anno e sono anche compagni di squadra alla Jumbo-Visma, mentre il belga è stato sicuramente rinfrancato dal recente successo al Mondiale di Glasgow nella cronometro. Come sempre il percorso dellasi prospetta spettacolare e molto selettivo, con ben sette frazioni di alta montagna che sicuramente bilanceranno la cronometro individuale e la cronometro a squadre previste. Di seguito ...

Il calendario e il programma completo della2023 , il terzo e ultimo Grande Giro che si disputa quest'anno da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre . Grande attesa per tre settimane di corsa che vedono tra i protagonisti più ...Per un paio di mesi abbondanti ha lasciato che fossero altri a prendersi le luci dei riflettori, ma adesso Primoz Roglic è pronto a tornare sul palcoscenico che conta. Perché allache scatterà tra meno di due settimane sarà lo sloveno l'uomo da battere: dopo aver incassato il gettone al Giro d'Italia , ribaltando nella cronoscalata conclusiva di Lussari il ...El papa también condenó a los movimientos dentro de la Iglesia que se resisten a aceptar la conversión a sua los orígenes. 'Es fácil que la ideología se insinúe en esos movimientos con mucho ...

Vuelta a España 2023, il programma completo: data, giorno e orari tappa per tappa SpazioCiclismo

Al primo vero test, Primož Roglic ha dimostrato di essere pronto per la Vuelta Espana. Nella terza tappa della Vuelta Burgos, la corsa di ciclismo che segna il rientro in gruppo del campione sloveno ...Calendario completo della stagione UCI World Tour e UCI Pro Series. Tutte il meglio del ciclismo è visibile in diretta su DAZN ...