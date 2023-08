Vuelta a Burgos 2023 | battuto Adam Yates | Primoz Roglic fa tappa e maglia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Lo attendevano tutti eha risposto presente. Lo sloveno della Jumbo-Visma si impone nella terzadella, la prima che ha avuto gli uomini di classifica tra i protagonisti. Limitandosi a gestire sulle dure pendenze del Picon Blanco,ha potuto vincere a suo modo, regolando un gruppetto in volata e centrando il primo successo dopo il Giro d’Italia. Una parte iniziale molto mossa ha favorito la fuga di nove uomini, tra cui anche i tre italiani Matteo Fabbro, Filippo Conca e Mattia Bais. L’avventura dei nove fuggitivi dura giusto il tempo dell’avvicinamento alla salita più dura di giornata, quando i team degli uomini di classifica si mettono a tirare ricucendo rapidamente il gap. Sulle prime dure rampe in doppia cifra di ...

Vuelta Burgos, la Jumbo-Visma domina la cronosquadre La Gazzetta dello Sport

La Jumbo-Visma stravince la cronometro a squadre valevole per la seconda tappa della Vuelta a Burgos 2023. Crono di 14'38" sui 13,1 chilometri da percorrere da Oña a Poza de la Sal con uno strappetto ...