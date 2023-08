Volley | Memorial Wagner | domani esordio dell’Italia contro la Francia

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Inizieràil, dove l’Italia esordirà alle ore 20la. Il quadrangolare, che precede ogni anno gli appuntamenti clou della stagione delle nazionali, è stato vinto dall’Italia nel 2011 mentre il ct De Giorgi lo ha conquistato alla guida della Polonia nel 2017. Gli azzurri sono arrivati a Cracovia nel primo pomeriggio di oggi per effettuare il primo allenamento sul campo della Tauron Arena. Tra i 15 azzurri convocati,con la maglia della seniores per Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor, reduce dall’argento mondiale con la nazionale U21. La tre giorni di gare, saranno un banco di prova in vista dei campionati Europei che prenderanno il via a Bologna il 28 agosto. SportFace.