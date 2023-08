Volley | Mazzanti | “Contro la Svizzera capirò chi siamo” Danesi | “Pubblico ottavo uomo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Giornata di vigilia per l’Italia, che domani sera (venerdì 18 agosto, ore 21.00) affronterà lanella seconda partita degli Europei 2023 difemminile. La nostra Nazionale, reduce dal successola Romania per 3-0 nella splendida cornice all’aperto dell’Arena di Verona, tornerà in campo per sfidare la compagine elvetica all’Arena di Monza. Si tornerà dunque all’interno di un palazzetto per proseguire l’avventura in questa rassegna continentale, le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano a conquistare il secondo successo consecutivo. Alcuni protagonisti sono intervenuti attraverso i canali federali. Davide: “La partita di Verona è stata diversa da tutte le altre perché per la prima volta noistati la cornice di un qualcosa di ...