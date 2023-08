Volley femminile | Europei 2023 | risultati 17 agosto La Bulgaria batte la Bosnia nel girone dell’Italia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si conclude un’altra giornata ricca di incontri aglidi pallavolo: sei le partite disputate oggi, delle quali due nel raggruppamento azzurro. Nelfatica più del previsto laad avere ragione dellacon il punteggio di 3-1. Bulgare dominanti nei primi due set, anche sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria di ieri contro la Croazia (25-20, 25-19). Nel terzo parziale, però, qualcosa si inceppa nella squadra di Micelli che permette alleche, guidate da Begic, di scattare avanti 16-11 e di vincere 25-19. Lasi ritrova in fretta, guadagna da subito un buon vantaggio in avvio di quarto set (9-5) e si impone con il punteggio di 25-18 volando in testa alla classifica a punteggio pieno. Marinova ...

Rivelazione dell'ultima stagione di Serie A, nonché fresca cittadina italiana (è nata in Islanda da genitori russi) e lanciata sul palcoscenico come il nuovo guru del. Ingredienti ...Tra palle fuori di un niente, errori non forzati, serve ande profonde diagonali di rovescio,... (Matteo Trombacco) Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022In Aggiornamento: La prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di beach, che si stanno svolgendo a Riga in Lettonia, è iniziata con il buon esordio degli azzurrini ...nel tabellone...

Italia-Svizzera, quando la prossima partita delle azzurre agli Europei di volley femminile Programma, orario, tv e streaming OA Sport

Nella prima partita della Pool B le azzurre si impongono 3-0 (25-15, 25-8, 25-16) dominando il match dall'inizio alla fine ...«Ci sarà sempre il tuo sorriso ad illuminare la nostra via. Fai buon viaggio Sandra». Con questo post il Volley Alezio sulla propria pagina Facebook ha comunicato nel pomeriggio di oggi la triste noti ...