Volley femminile | Europei 2023 Parla Giulia Pisani | “Pietrini mi ha stupito! All’Arena ho percepito il senso di squadra”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tra una partita e l’altra da commentare in coppia con Marco Fantasia ai microfoni Rai,è tornata per OA Sport ad analizzare l’esordio europeo dell’Italiadi Verona. Una vittoria netta, limpida, come da pronostico, contro la modesta Romania che ha lasciato non poche perplessità tra i tifosi ma non nella ex azzurra che vede il bicchiere mezzo pieno. “La partita era tutto sommato facile, lo scenario era di quelli che, da giocatrice, si vivono probabilmente una volta nella vita e ritengo giusto che Davide Mazzanti abbia lasciato spazio a tutte le atlete che aveva a disposizione – dichiara la ex centrale di Busto Arsizio, attuale Team Manager della Nazionale Under 17– nonostante questo qualche indicazione c’è stata su chi potrà essere protagonista da qui in poi. Anche le dichiarazioni del ...