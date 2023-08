Violenta rissa in un bar | chiusura del locale e Daspo a 5 giovani

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Avellino, a conclusione dell’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti per l’irrogazione della misura di prevenzione ha emesso il provvedimento DacUr, (Willy) a carico di 5 persone, residenti tra il Comune di Montoro e Solofra, poiché indagati allo stato delle indagini per il reato diavvenuta all’interno di un bar sito nella centrale piazza di Montoro. L’episodio risale alla fine dello scorso mese di giugno allorquando perveniva allastazione dei Carabinieri segnalazione di unain atto, operata da un gruppo di, conclusasi pochi minuti prima del tempestivo intervento dei militari dell’Arma. Tuttavia i primi accertamenti effettuati sul posto e successivamente la visione delle ...

Hanno dato vita ad unacon calci, pugni e lancio di pietre tre extracomunitari di nazionalità tunisina, denunciati nel pomeriggio di sabato scorso dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di ...Inoltre, insieme ad altri individui, aveva scatenato unanelle vicinanze di una discoteca, durante la quale un giovane residente a Capoterra aveva perso la vita a seguito delle ferite ...... aveva violato le prescrizioni imposte, allontanandosi dall'abitazione in orario non consentito, abusando di sostanze alcoliche e dando vita, insieme ad altri ragazzi, ad unalite sul ...

Violenta rissa in spiaggia per una pallonata - Violenta rissa in spiaggia per una pallonata il Resto del Carlino

CIRCEO – La notte di Ferragosto nel Circeo è stata caratterizzata da una violenta rissa. La serata è iniziata a trasformarsi in un caos intorno alle due di notte, quando sono cominciate ad arrivare se ...Bagnante colpito va su tutte le furie e si azzuffa con alcuni ragazzi a Cattolica. Denunciati in cinque dopo l’arrivo dei carabinieri ...