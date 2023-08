Villa Gordiani Si reca al lavoro e una donna gli occupa casa

(Di giovedì 17 agosto 2023) CRONACA DI ROMA – Era appena andato alieri mattina l’uomo, di 54 anni, regolare assegnatario di un alloggio in zona, quando è stato avvisato da alcuni vicini che all’interno del suo appartamento era appena entrata unacon quattro bambini. È stato solo l’intervento immediato di una pattuglia della Polizia locale del V gruppo Prenestino che ha reso possibile, dopo diverse ore, di prendere nuovamente possesso dell’immobile convincendo l’nte, cittadina di nazionalità rumena di 43 anni, ad uscire spontaneamente. Un intervento reso ancora più difficile dalla presenza dei minori, tre dei quali suoi figli. Come da prassi è stata offerta assistenza alloggiativa tramite personale della Sala operativa sociale. Laè stata deferita all’Autorità Giudiziaria ...

Era appena andato al lavoro ieri mattina l'uomo, di 54 anni, regolare assegnatario di un alloggio in zona, quando è stato avvisato da alcuni vicini che all'interno del suo appartamento ...E' quanto accaduto un 54enne romano, regolare assegnatario di un alloggio in zona, avvisato da alcuni vicini che all'interno del suo appartamento era appena entrata una donna con ...

