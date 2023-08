(Di giovedì 17 agosto 2023) Siamo andati fino a Yokohama per assistere dal vivo al fenomeno globale dei, che anno dopo anno non accenna a diminuire. E anzi vuole durare più di 100 anni

Ilche risale lo stivale, attraversando le regioni del Sud, porta i migranti appena sbarcarticentri, trovati dalle prefetture sempre più in fretta e furia. Gli oltre centomila arrivi ...Sabato 19 agosto ( ore 21:30 - contributo associativo 7 euro ) arriva That's all folk!, un...sta esportando in tutta Italia grazie a un'originale identità e un potente impatto scenico...... nel significato, nelle parole prima che nella vita privata esuoi sempre presunti peccatucci. ... la signora che doveva andare in sposa al dottor Massimo Segre e incon lui a Mykonos mostra ...

Viaggio nei Campionati mondiali di Pokémon: c’è anche un italiano tra i primi quattro la Repubblica

Un viaggio nel Nord Italia, nel cuore d’agosto, per capire come sarà il prossimo autunno. Nelle metropoli semivuote, infatti, si incontrano le vere solitudini, che rappresentano l’universo dei nuovi p ...Arezzo: la ripresa dei viaggi in comitiva e individuali è iniziata nel 2023 con una performance più che positiva, compresi i tuor scolastici internazionali. La gente ha ripreso a viaggiare con entusia ...