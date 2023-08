Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023)DEL 17 AGOSTOORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON GIOVEDI DALAL REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONEIN VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE TORRIMPIETRA SUL LITORALENO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VALLI DI SANTA LUCIA E TOR SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI A PAVONA SI RALLENTA IN VIA DEI CASTELLINI TRA PRATICA DI MARE E VIA PONTINA VECCHIA DIREZIONE PONTINA IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE ...