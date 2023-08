Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 agosto 2023)DEL 17 AGOSTOORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMANE ANCORA COMPLICATA LA CIRCONE SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATI LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI LATINA DALLO SVINCOLO APRILIA PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA DI DEVIARE SULLA VIA LAURENTINA E PROSEGUIRE PER VIA FOSSIGNANO E RIPRENDERE LA PONTINA POI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA A SUD DELLA CAPITALE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI Auto in fila anche NEI COMUNI DI TERRACINA E FORMIA CON CODE RISPETTIVAMENTE SU VIAE LUNGOMARE REPUBBLICA RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È ...