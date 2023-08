Vela | trionfo tricolore Tita | “Siamo stati fortunati” | Banti non è d’accordo | “Non è fortuna | è duro lavoro”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ennesimoper Ruggeroe Caterina, che si sono imposti nei Mondiali dia Den Haag (L’Aia), cogliendo il successo nella classe Nacra 17. Terzo titolo iridato per la coppiache si ha parlato dopo il successo: “Abbiamo avuto una buona velocità questa settimana. Ciò significava che non dovevamo correre troppi rischi in partenza e questo ha reso il nostrofacile. Il livello della flotta è davvero alto e tutti hanno dato tutto in questi campionati.questa settimana, tutta la settimana”, ha dichiarato, subito riposo dalla compagna: “Vuole essere gentile con questo ma sa che non è solo, è un ...

