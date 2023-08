(Di giovedì 17 agosto 2023) Ennesimo trionfo di un quadriennio da sogno per. Gli azzurri si sono imposti nei Mondiali diin corso di svolgimento a Den Haag (L’Aia), in Olanda, cogliendo il successo nella classe Nacra 17. Terzo titolo iridato per la fenomenale coppia tricolore che in questo momento conferma lo status di trionfatori mondiali, olimpici ed europei nello stesso momento. Le parole disubito dopo la regata conclusiva: “Abbiamo avuto una buona velocità. Ciò significava che non dovevamo correre troppi rischi in partenza e questo ha reso il nostrofacile. Il livello della flotta è davvero alto e tutti hanno dato tutto in questi campionati”. E prosegue sminuendo ...

Quanto alla coppia d'oro dellaazzurra,Tita a 31 anni continua a mietere successi ed è sempre più l'uomo copertina del movimento : laureato in ingegneria informatica, appassionato di ...... questa frase storica di John Belushi nel film 'Animal house', si adatta perfettamente a...all'Italia anche il pass per i prossimi Giochi di Parigi (che si terranno a Marsiglia per la) ...Tita e Caterina Banti campioni del mondo per la terza volta (Aarhus 2018, Nova Scotia 2022), per il secondo anno consecutivo, nella Nacra17. I campioni olimpici di Tokyo trionfano anche alla ...

Vela, Ruggero Tita: "Siamo stati fortunati questa settimana". Caterina Banti: "Non è solo fortuna, è un duro lavoro" OA Sport

Triplete per Ruggero Tita e Caterina Banti che oggi, 17 agosto 2023, nel difficile campo di regata di The Hague hanno vinto il loro terzo titolo mondiale nella Classe Olimpica foiling Nacra 17. Una ...Pass olimpico conquistato dai campioni in carica Ruggero Tita e Caterina Banti. Argento mondiale per la Gran Bretagna e bronzo Svezia. Quinti Bissaro-Frascari e sesti Ugolini-Giubilei ...