Vela | Nacra 17 | Tita e Banti si confermano campioni del mondo**

(Di giovedì 17 agosto 2023) L'Aia, 17 ago. - (Adnkronos) - Ruggeroe Caterinaconquistano per il secondo anno consecutivo il titolo mondiale nel17, il terzo in totale della loro splendida carriera. A L'Aia, in Olanda, la coppia azzurra di velisti ha dato seguito ad una straordinaria prima parte di gara (attraverso la quale ha conquistato anche il posto nazione per Parigi 2024) chiudendo il conto nella medal race. I nostri portacolori salgono sul gradino più alto del podio davanti ai britannici John Gimson e Anna Burnet, secondi, e agli svedesi Emil Jarudd e Hanna Jonsson, terzi. Quinto posto per gli altri azzurri Vittorio Bissaro e Maellle Frascari, sesti Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Terminano ventitreesimi, infine, Margherita Porro e Stefano Dezulian. Si tratta dell'ennesimo prestigioso sigillo a livello internazionale della coppia ...