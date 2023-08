Vanessa Bryant ha creato una nuova skeaner Kobe Bryant per Nike

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il sodalizio traprosegue anche dopo la sua tragica scomparsa e il merito è anche di sua moglie, che ha ideato in prima persona lacalzatura in arrivo sul mercato in edizione limitata. Sono trascorsi tre anni dalla tragica scomparsa di, campione di basket che ha ispiratoa realizzare unasneaker in suo onore. Sarà disponibile sul mercato a brevissimo (precisamente il 23 agosto 2023) e anche sua moglieha dato un importante contributo affinché il prodotto rendesse giustizia alla carriera del giocatore e alla collezione già presente in casa. Il brand di calzature sportivo tra i più famosi al mondo ...

E rivolgendosi a, la moglie dipresente in platea: 'Grazieper essere qui stasera, sono orgoglioso di essere tuo fratello e uno zio per le tue ...Così come al suo recente ritiro della maglia (la n°16 gialloviola dei Lakers), anche per l'ingresso nella Hall of Fame Pau Gasol ha voluto accanto a se, la moglie di Kobe. Un campione di stampo europoe come Toni Kukoc e una leggenda Lakers come Kareem Abdul - Jabbar a presentarlo sul podio, matra il pubblico, sempre. Perché ...La speranza, ha infine dichiarato Gasol, è che sia presente almeno, la vedova di Kobe. A introdurre il due volte campione NBA nella Hall of Fame saranno un suo idolo d'infanzia, Toni ...

Vanessa Bryant, il video al concerto di Taylor Swift emoziona AMICA - La rivista moda donna

Vanessa Bryant, wife of the late Kobe Bryant, hand-picked Kentucky as the first "Mamba Program" school in its partnership with Nike.Rumor has it that the Los Angeles Lakers are making final arrangements for a Kobe Bryant memorial statue that’s set to make its debut next summer. As Bossip reports, The Los Angeles Lakers team is ...