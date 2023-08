Valcellina | due uomini dispersi tra i boschi salvati dai Vigili del fuoco e dal Soccorso alpino

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono stati tratti in salvo nella notte del 16 agosto, illesi, dueche erano, dalla tarda serata, a Montereale (Pordenone) in. I due, originari della pedemontana pordenonese, 49 e 34 anni, si trovavano in luogo impervio, lontano da sentieri e ormai al buio, anche se dotati di torce grazie alle quali sono stati facilmente avvistati dalla sponda opposta del lago di Ravedis. Uno dei due era però totalmente spossato che non riusciva più a stare in piedi e a proseguire per la stanchezza accumulata. Dopo aver fissato il campo base sulle sponde del Lago accanto alla strada statale, i soccorritori delcon tre tecnici, hanno cercato di raggiungerli a piedi attraversando una zona intricata di bassa boscaglia e rovi e sono riusciti ad arrivare da loro. Nel frattempo i ...

finanzieri del Sagf, impegnati in un'attività ufficiale di addestramento, sono morti per una ... 28 anni, di Teramo, e di Lorenzo Paroni 30 anni, di Montereale(Pordenone), entrambi in ...Sono stati tratti in salvo nella notte del 16 agosto, illesi,uomini che erano dispersi, dalla tarda serata, a Montereale (Pordenone) in. I, originari della pedemontana pordenonese, 49 e 34 anni, si trovavano in luogo impervio, lontano da sentieri e ormai al buio, anche se dotati di torce grazie alle quali sono stati ......il 6 gennaio 1993 e originario di Montereale), entrambi finanzieri a Tarvisio , stavano risalendo la via Piussi, una via di sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord. I...

Dispersi in Valcellina, due uomini salvati con il gommone Agenzia ANSA

Due finanzieri del Sagf, impegnati in un’attività ufficiale ... Si tratta di Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Teramo, e di Lorenzo Paroni 30 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), entrambi ...Sono stati tratti in salvo nella notte del 16 agosto, illesi, due uomini che erano dispersi, dalla tarda serata, a Montereale (Pordenone) ...