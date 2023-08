Usa | inviò lettera avvelenata a Trump | condannata a 22 anni di carcere

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – Pascale Ferrier, una franco-canadese di 56, è stataa 22di(262 mesi) per aver inviato nel settembre 2020 alla Casa Bianca e all’allora presidente degli Stati Uniti Donald, nonché a otto funzionari delle forze dell’ordine dello Stato del Texas, unacontenente ricina fatta in casa. La sentenza è stata annunciata dal procuratore degli Stati Uniti Matthew M. Graves, dall’assistente procuratore generale della divisione di sicurezza nazionale Matthew G. Olsen, dall’assistente direttore responsabile dell’ufficio di Washington dell’Fbi David Sundberg, dal procuratore Alamdar S. Hamdani per il distretto meridionale del Texas e dall’agente speciale responsabile Oliver E. Rich, Jr., dell’ufficio di San ...

Pascale Ferrier, una franco - canadese di 56 anni, è stata condannata a 22 anni di carcere (262 mesi) per aver inviato nel settembre 2020 alla Casa Bianca e all'allora presidente degli Stati Uniti ...Carte prepagatee getta Se si desidera una carta per acquisti online sicuri, la carta prepagatae getta è senza dubbio la soluzione migliore. In poche parole, questo tipo di carte contiene ...La lettera diceva a Trump di 'rimuovere la candidatura per le elezioni', ed è stata intercettata in una struttura di smistamento della posta nel settembre 2020, prima che potesse raggiungere la Casa ...